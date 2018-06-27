Количество сделок в новостройках за МКАД выросло на 41%﻿

На московские проекты за МКАД пришлось 23% зарегистрированных ДДУ за первые пять месяцев 2018 года. Общее количество сделок в этой локации возросло на 41%, сообщает компания Est-a-Tet.

Как отмечают эксперты, самыми продаваемыми проектами в этой категории стали ЖК "Лучи", микрорайон Некрасовка и "Мещерский лес", в которых зарегистрировано более 50% ДДУ.

По данным Est-a-Tet, основный объем предложения за МКАД (без учета Новой Москвы), сосредоточен в районе Некрасовка (40,5%). Второе место по объему занимает Солнцево с проектами комфорт-класса "Лучи" и "Мещерский лес" (15,4%). Тройку лидеров замыкает Южное Бутово с проектами "Столичные поляны" и "Эталон-Сити".

За год доля предложения комфорт-класса в рассматриваемой локации снизилась до 59,5%, в то время как стандарт-класс увеличил свою долю в структуре до 40,5%, отмечают аналитики.

Самая высокая средняя цена зафиксирована в районе Северное Бутово — 141,7 тыс. руб./кв.м, наиболее низкая цена (98,5 тыс. руб./кв.м) — в районе Крюково (ЗелАО), где реализуются проекты "Зеленый бор" и "Жемчужина Зеленограда".

По словам коммерческого директора Est-a-Tet Владимира Моребиса, все проекты предполагают комплексное освоение территории и находятся на разных этапах реализации.

За МКАД в ближайшее время появится несколько новых проектов, один из них стартует в ЗАО. Он также предполагает возведение социальной инфраструктуры, площадь жилья составит более 120 тыс. кв.м, подчеркнул Владимир Моребис.