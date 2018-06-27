Неплательщикам будут приостанавливать услуги ЖКХ

Общественный совет Минстроя предложил штрафовать за самовольное подключение потребителей тепловой энергии, а также продажу технических средств, позволяющих искажать показания приборов учета, сообщила в среду пресс-служба министерства.

Члены Общественного совета отметили необходимость создания дополнительного механизма, который позволил бы исключить самовольное подключение потребителей тепловой энергии после того, как подача тепла была ограничена из-за задолженности.

Эксперты предложили законодательно установить начало поставки коммунальных услуг должникам в связи с началом отопительного периода только после полного погашения имеющейся задолженности.

Как отмечает пресс-служба Минстроя, особое внимание эксперты уделили введению административной ответственности за изготовление, продажу и рекламу технических средств, позволяющих осуществлять вмешательство в работу приборов учета энергоресурсов с целью искажения информации об объемах потребления.

Предложения комиссии будут переданы на рассмотрение Минстроя России.

Ранее сообщалось, что в рамках программы "Умный город" в России за 5-6 лет могут быть внедрены интеллектуальные системы учета расходования коммунальных ресурсов, в том числе с передачей данных онлайн. Установка такой системы не позволит похищать ресурсы — всю информацию будет видеть оператор в центре сбора данных.