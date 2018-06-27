Госпомощь по ипотеке получили свыше 20,6 тыс. семей - ДОМ.РФ

1,753 тыс. ипотечных кредитов реструктурировано в рамках госпрограммы помощи заемщиков, сообщает пресс-служба Дом. рф. Помощь оказана на общую сумму порядка 1,7 млрд рублей.

Адресную государственную поддержку в рамках программы помощи ипотечным заемщикам получили более 20,6 тыс. российских семей. Из них 19,2 тыс. семей имеют кредиты в рублях и 1,4 тыс. — в иностранной валюте.

Еще по более чем 200 заявкам приняты положительные решения и в ближайшее время ожидается реструктуризация кредитов, отмечает ДОМ. РФ.

В сообщении говорится, что в 2017 году для повышения адресности оказываемой поддержки Минстрой России создал межведомственную комиссию. В процессе работы в индивидуальном порядке рассматривались особо сложны случаи, когда заемщики нуждались в поддержке, но не отвечали требованиям программы, а также если требовалось увеличение объема помощи.

В Дом. рф добавили, что межведомственной комиссией одобрено проведение реструктуризации на запрашиваемых банками условиях по 1 813 ипотечным кредитам. По 317 кредитам банкам рекомендовано рассмотреть возможность оказания заемщикам дополнительной помощи либо увеличить ее размер в рамках собственных программ реструктуризации.

Сообщается, что в настоящее время Госдумой приняты поправки в бюджет Российской Федерации, предусматривающие увеличение объема финансирования программы на 731 млн рублей.

Напомним, что федеральная программа помощи заемщикам была утверждена в 2015 году, когда уровень ставок по ипотечным жилищным кредитам превышал 13%.