За вид на Темзу надо доплатить 25%

С 2014 года цены на жилье премиум-класса Лондона, в том числе на дома у воды, постепенно снижались. Среди основных причин падения цен можно отметить увеличение размера гербового сбора, политическую и экономическую неопределенность вследствие референдума о выходе Великобритании из ЕС, изменения в ипотечном регулировании. Однако, по прогнозам экспертов, ситуация может измениться уже в 2020 году, когда риэлторы ожидают начала очередного этапа роста стоимости жилья в Лондоне.

На сегодняшний день, по мнению специалистов компании Savills, одним из наиболее востребованных, в первую очередь среди зарубежных покупателей, форматов жилья являются квартиры и апартаменты на центральных набережных Темзы. Как отмечают эксперты, почти половина всех арендаторов выбирает жилье на набережных, потому что их привлекает неповторимый образ жизни. 37% переезжают в такие дома, потому что отсюда удобно добираться до работы, в том числе на речном автобусе. При этом данная причина является самой распространенной на востоке Лондона. Здесь 2/3 всех арендаторов жилья у воды назвали близость к работе основной причиной для переезда. И это неудивительно, ведь именно на востоке Лондона находятся основные деловые районы британской столицы - Канэри-Уорф и Сити.

По данным русскоязычного отдела Savills в Лондоне, престиж жизни на берегу реки отражается и на цене. Если рассматривать участок Темзы протяженностью 43 км от моста Теддингтон до Королевских доков, покупатели готовы в среднем платить на 14,6% больше за квартиры вторичного рынка, расположенные менее чем в 100 метрах от берега, по сравнению с лотами, находящимися на удалении менее чем в 1 км. Однако эти цифры меняются в зависимости от локации.

Для набережных в центре Лондона, между мостами Патни и Ватерлоо, характерны самые высокие надбавки за виды на воду по сравнению со средними ценами на квартиры вторичного рынка. В центре покупателям придется переплатить 22% за жилье на северном берегу, и 28,2% - на южном. Однако самые большая разница в стоимости жилья у воды и на удалении от нее зафиксирована на юго-западе британской столицы - 28,4%. На востоке надбавка за близость к воде составит 15,6%.

Виды на реку - это не единственное, за что готовы переплатить покупатели. Собственные причалы, строительство современных жилых комплексов и предложение пентхаусов способствуют росту средних цен на жилье у воды.

Отметим, что в Москве максимальная надбавка за расположение новостроек или вторичной недвижимости на набережной Москва-реки может составлять от 10 до 25%.