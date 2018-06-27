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Источник Правда.Ру

Спрос на "загородку" в Новой Москве сократился вдвое

Экономика » Недвижимость

С момента присоединения новых территорий предложение на рынке загородной недвижимости сократилось на 15%, а спрос снизился более чем в два раза, сообщает ИНКОМ-Недвижимость.

Если в 2012 году в квартал удавалось реализовать в среднем около 500 объектов, то сейчас — чуть больше 200 лотов. При этом раньше 47% спроса приходилось на участки без подряда (УБП), 24% — на малоэтажные дома (МЖД), 21% — на блокированные дома и 8% — на коттеджи.

Сегодня в лидерах ожидаемо числится "малоэтажка" с 42% сделок, далее идут таунхаусы и дуплексы — у них суммарно 23% продаж, 20% клиентов выбирают УБП и 15% — коттеджи, отмечают эксперты.

По мнению аналитиков, падение спроса во многом объясняется завышенными ценами. Шесть лет назад средняя стоимость УБП в ТиНАО составляла 6,7 млн руб., сейчас она равна 6,3 млн руб. Несмотря на некоторое снижение, это в 1,6 раза больше ценника УБП по рынку в целом (3,9 млн руб.).

По данным компании Инком-Недвижимость, коттедж в 2012 году в Новой Москве стоил в среднем 35,4 млн руб., сегодня эта сумма достигла 49,3 млн руб., т. е. выросла на 39%. При этом среднерыночная цена дома на "загородке" — 32,5 млн руб.

По мнению руководителя Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрия Таганова, на рынке загородного жилья Новой Москвы заметны те же тенденции, что и на "загородке" всего Московского региона. Это острый дефицит качественных проектов с застройкой, нехватка денег для их создания у девелоперов, низкий покупательский спрос, обусловленный как отсутствием интересных поселков, так и неадекватным ценообразованием, подчеркнул Дмитрий Таганов.

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Темы жилье Новая Москва строительство загородная недвижимость
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