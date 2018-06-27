Вакантность помещений стрит-ритейла в Москве по итогам первого полугодия составила 4,8%, сократившись на 2,3 процентного пункта по сравнению с январем-июнем 2017 года, пишет газета "Коммерсант".
Сейчас вакантность на улицах Москвы в этом сегменте не превышает 4,8%. Но, по прогнозам аналитиков, подобный тренд будет краткосрочным.
По данным экспертов, этот показатель достиг рекордно низкого значения за последние четыре года. В последний раз доля доступных торговых помещений в столице по итогам второго полугодия 2013 года находился на уровне 4%.
Как отмечает издание, сейчас у ритейлеров и рестораторов дневная выручка по сравнению с обычными днями выросла почти на 80%. Но после окончания матчей обороты снизятся, и некоторым арендаторам придется освободить занимаемые помещения.
Аналитики прогнозировали изменение конъюнктуры рынка уличной торговли во втором квартале на фоне проведения ЧМ-2018 еще весной. Тогда они фиксировали заметный рост интереса к таким помещениям со стороны заведений общепита, продавцов спорттоваров и сувениров.
Сокращение пустующих торговых площадей стало причиной роста арендных ставок. Так, стоимость аренды помещений на Новом Арбате и Тверской за год выросла на 18%, пишет "Коммерсант".
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