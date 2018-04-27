Самая дорогая квартира в Москве стоит 540 млн руб.

Цена самой дорогой квартиры в открытой продаже в центре Москвы превышает $8 млн. Компания Savills представила рейтинг самых дорогих квартир внутри Бульварного Кольца.

По данным Savills, 1 место занимают апартаменты в гостинице "Москва" на Охотном ряду. Площадь такого жилья равна 208 кв.м, а стоимость квадратного метра — $42 000. Апартаменты находятся на 5 и 6 этажах комплекса и предлагаются в состоянии shell & core. У будущих собственников есть возможность спланировать 5-6 комнат. Из окон открываются виды на Кремль, Площадь революции, Большой и Малый театры. В стоимость лота также включены 2 машиноместа в подземном паркинге.

Вторую строчку рейтинга занимает прекрасная трехкомнатная квартира площадью 105 кв.м, расположенная в жилом комплексе "Грин Плаза" в Хлыновском тупике. В квартире выполнен стильный дизайнерский ремонт. Планировка включает кухню-гостиную, 2 спальни, 1,5 ванных комнаты, постирочную, 2 балкона. В стоимость также включено машиноместо.

Замыкает тройку лидеров квартира площадью 145 кв.м, расположенная на 3-м этаже элитного клубного дома в Большом Гнездниковском переулоке. В квартире выполнен дорогой ремонт по индивидуальному проекту с использованием качественных современных материалов. Планировка включает 2 спальни, кухню, гостиную, два санузла, вспомогательные помещения и лоджию.

Как сообщает Savills, сегодня внутри Бульварного Кольца Москвы в продаже находится около 250 квартир и апартаментов, бюджет предложения которых равен или превышает 1 млн долларов США. При этом на первичном рынке покупатели могут выбирать всего из 126 квартир и апартаментов. Средняя площадь предложения квартир в новостройках в данной локации — 138 кв.м, половина из всех предлагающихся на первичном рынке лотов имеют площадь от 100 до 150 кв.м. Средний бюджет предложения — 141 млн руб.($2,3 млн). Лишь 10% от общего количества квартир и апартаментов реализуется с полностью выполненной чистовой отделкой.

На вторичном рынке жилой недвижимости внутри Бульварного кольца покупатели могут выбирать из 146 квартир и апартаментов, стоимость которых выше или равна $1 млн. Средняя площадь предложения составляет 178 кв.м, наиболее распространенные площади 100-200 кв.м Средний бюджет предложения равен 166 млн руб. ($2,7 млн). При этом большая часть самых дорогих квартир и апартаментов из тройки самых дорогих предлагается именно на вторичном рынке, отмечает Savills.