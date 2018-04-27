Квартиры на "вторичке" Москвы впервые за три года выросли в цене

В начале весны 2018 года впервые с конца 2015 года средняя стоимость жилья на вторичном рынке Москвы продемонстрировала рост по сравнению с показателями годичной давности, сообщает компания "Азбука Жилья". В настоящий момент она составляет 283,5 тысяч рублей за 1 "квадрат".

По данным "Азбуки Жилья", среднее значение стоимости 1 квадратного метра за весь 2017 год составило 282,8 тысяч рублей, а в 2016 году — 304,3 тысячи рублей. Динамика от месяца к месяцу за этот период, в зависимости от сезонности, была изменчивой, но общая тенденция снижения цены на вторичном рынке Москвы сохранялась на протяжении почти трех лет. Однако по итогам первого квартала 2018 года на рынке вторичного жилья уменьшение стоимости остановилось.

Эксперты отмечают, что средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в классе эконом на конец апреля составляет 7,93 миллиона рублей, в комфорт-классе — 17,76 миллионов рублей, в бизнес-классе — 43,8 миллиона рублей. За год изменение средней стоимости квартир демонстрирует схожую динамику, что и изменение удельной цены: в эконом-классе и классе комфорт увеличение на 2,1% и 4,1% соответственно, а в бизнес-классе — снижение на 1%.

По словам генерального директора компании "Азбука Жилья" Владимира Каширцева, в отличие от первичного жилого рынка, который стабилизировался в конце 2016 года, кризисные явления на вторичном рынке продолжались дольше. Снижение стоимости квартир привело к снижению объема предложения на вторичном рынке. Однако последние несколько месяцев динамика стоимости перестала быть отрицательной.