В Подмосковье нашли способ решения проблем с "дольщиками"

Инвесторы Подмосковья нашли способ решения проблем с "обманутыми дольщиками". Как сообщает пресс-служба промышленно-строительной группы ПСГ "СВАЯРД", застройщикам проблемных объектов предлагается договор на поставку стройматериалов и строительных работ в обмен на квартиры в строящемся жилом комплексе.

Эксперты отмечают, что фактически застройщик проблемного объекта долевого строительства получает целевое финансирование в виде строительных материалов и строительных работ в обмен на квартиры в строящемся ЖК. Таким образом, устраняется основная причина задержки сроков строительства — нехватка средств на закупку вовремя тех же стройматериалов для завершения строительства. В конечном счете, "дольщики", то есть покупатели квартир в строящихся ЖК, с высокой вероятностью получат ключи от квартир в сданном доме.﻿

По данным "СВАЯРД", сейчас в Московской области остается 24 проблемных объекта долевого строительства, в ходе возведения которых пострадали права более 5 тыс. человек. Однако, по мнению экспертов, это те ЖК, которые уже получили официальный статус "проблемных". Но, по мнению аналитиков, есть и те, которые еще не получили такой статус, но строятся с отставанием от графика и находятся в зоне риска.

В настоящее время новый способ инвестирования реализуется в жилом комплексе "Горизонт" в подмосковном городе Щелково. За последний год с помощью сотрудничества с ПСГ "СВАЯРД" было достроено 6 жилых комплексов.