Доля элитных новостроек в Москве сократилась до 19%

В 1 квартале 2018 года объем предложения в элитных жилых комплексах сократился до 660 единиц, а в премиум-классе вырос до 2,8 тыс., сообщает компания "Метриум". Доля элитного сегмента снизилась до 19%, тогда как премиум-класс охватил 81% рыночного предложения высокобюджетного сегмента.

Доля элитных квартир в суммарном объеме предложения высокобюджетных новостроек Москвы в начале 2018 года упала до 19%, хотя еще в конце 2016 года она достигала 27%. В то же время объем предложения в сегменте квартир премиум-класса в вырос на 21%.

Аналитики "Метриум" отмечают, что в 2017 году объем предложения в элитных проектах в основном сокращался, тогда как в премиум-классе он только рос. В конце 2016 года в элитном сегменте было представлено 740 квартир, а в премиум-классе — чуть более 2 тыс. В относительном выражении соотношение между двумя секторами высокобюджетного рынка было следующим: на элитные квартиры приходилось 27% от общего объема предложения, а на премиальные объекты — 73%.

По словам управляющего директора "Метриум Премиум" Ильи Менжунова, премиальное жилье стало эффективным ответом застройщиков на вызовы кризисной эпохи. Темпы продаж в наиболее успешных проектах премиум-класса достигают 10-15 квартир в месяц. В элитном сегменте счет проданных квартир может идти на единицы в месяц, а то и в квартал.

Жилые комплексы премиум-класса приближаются по качественным характеристикам к элитным проектам, и основным отличием нередко является расположение комплекса за пределами центральной части города. Такой продукт стал особенно востребованным. Кроме того, за пределами центра появляются масштабные площадки, где можно развернуть строительство действительно уникальных и крупных комплексов, тогда как внутри Садового кольца осталось место в основном для "точечных" проектов. Вместе с тем исчезновения элитного сегмента не произойдет: дома клубного формата в историческом центре Москвы продолжат появляться и впредь в силу того, что на уникальный продукт всегда найдется свой покупатель, отметил Илья Менжунов.