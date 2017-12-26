Акции "Роскапа" переданы АИЖК

Завершен процесс передачи банка "Российский капитал" в состав единого института развития в жилищной сфере, говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что 100% акций банка 26 декабря 2017 года внесены в уставной капитал Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

На базе банка "Российский капитал" будет создан универсальный ипотечно-строительный банк. Планируется, что доля ипотечно-строительного сегмента в кредитном портфеле Банка увеличится с 25% в 2017 году до 66% в 2020 году. Основным фокусом розничного бизнеса банка будет ипотечное жилищное кредитование, с задачей войти в топ-3 ипотечных кредиторов с долей рынка не менее 5% от годового объема выданных ипотечных кредитов в 2020 году.

В начале 2018 года банк приступит к оптимизации текущих бизнес-процессов (ипотечное кредитование, дистанционное банковское обслуживание), разработает новый формат отделений ("центров жилья"). На базе банка будет создана цифровая платформа, объединяющая банковские и небанковские продукты (в том числе, через внешних партнеров) для формирования экосистемы "вокруг жилья", обеспечения уникального пользовательского опыта и роста клиентской базы.

В 2018 году банк, как и другие организации единого института развития в жилищной сфере, перейдет под единый бренд ДОМ. РФ. Банк "Российский капитал" будет переименован в ДОМ. РФ | Банк.

Председателем совета директоров банка является генеральный директор АИЖК Александр Плутник, председателем правления — Михаил Кузовлев.