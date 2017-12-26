Законопроект, ужесточающий требования к УК, одобрен Советом Федерации

Совет Федерации одобрил законопроект, ограничивающий действие лицензии на управление многоквартирными домами пятью годами, говорится в сообщении Минстроя России, разработавшим данный документ совместно с депутатами.
В сообщении отмечается, что, кроме того, законопроект запретит выдавать лицензии компаниям со схожими названиями и введет возможность сохранения экономии, полученной при надлежащем выполнении работ. Также поправками вводится понятие "грубого нарушения", что дает возможность быстрее сменить управляющую компанию.
Законопроект вводит ряд принципиальных изменений в сфере управления жильем. С одной стороны, он ужесточает принципы лицензирования деятельности управляющих организаций, а с другой — дает дополнительную экономическую мотивацию для добросовестных компаний. Так, лицензия на управление будет ограничена сроком в 5 лет, по истечении которого компания должна будет подтвердить свое соответствие лицензионным требованиям. Причем при выдаче новой лицензии органы жилищного надзора будут обязаны проверить регистрируемое название на схожесть с уже действующими лицензиями и, в случае, если компания с подобным названием уже действует, в выдаче такой лицензии будет отказано. Кроме того, законопроектом вводится возможность для УК направлять экономию от выполненных работ в прибыль, то есть искать лучшие предложения по стоимости работ и зарабатывать с учетом того, что работы будут выполнены качественно и в срок.
"Очищение рынка от недобросовестных компаний — важнейшая задача Минстроя России в рамках реализации стратегии развития ЖКХ. Самый эффективный инструмент — это лицензионный контроль. В том числе, мы предлагаем не допускать регистрации компаний, которые предельно схожими названиями умышленно вводят собственников в заблуждение. Но одновременно мы считаем необходимым поощрять добросовестные управляющие компании, мотивируя их к повышению эффективности своей деятельности", — отметил глава Минстроя России Михаил Мень.
Также законопроект, одобренный сенаторами, вводит понятие грубых нарушений, за совершение которых управляющая организация будет лишаться домов из управления — от конкретных домов, где эти нарушения были допущены, до аннулирования лицензии и исключения из реестра всех домов из управления. Действующая сейчас норма допускает изъятие дома из управления недобросовестной УК в судебном порядке после двух не устранённых управляющей компанией нарушений.
"Сейчас пришло время для ужесточения требований. В первую очередь это будет касаться нарушений, подвергающих риску здоровье и жизнь жителей домов. За такие нарушения дома будут исключаться из управления компании по решению органов жилищного надзора немедленно", — прокомментировал министр.
В число грубых нарушений войдут нарушения, повлекшие опасность для жизни и здоровья проживающих в доме, а также отказ от передачи технической документации при переходе дома в управление новой УК, управление домами, не включенными в лицензию компании, выставление платежного документа домам, которыми не управляет УК.
Одновременно вводится норма, согласно которой, если в лицензии УК на протяжении 6 месяцев нет ни одного дома в управлении, ГЖИ получит право обратиться в суд, где будет рассмотрен вопрос аннулирования такой лицензии.
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