Более половины предложения "элитки" Москвы находится в Хамовниках

Почти 56% от общего объема предложения элитного сегмента Москвы сосредоточено в районе Хамовники центрального административного округа по итогам 2017 года, говорится в исследовании отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet.
В нем указывается, что на втором месте по предложению в элитном сегменте находится Таганский район (14,6%), а на третьем — Замоскворечье (9,7%).
Средневзвешенная цена на квартиры в элитном сегменте составила 902,6 тыс. рублей за квадрат, отмечается в материалах исследования.
"Самая высокая средневзвешенная цена в сегменте элитной недвижимости отмечена в Пресненском районе, 1 369,4 млн руб./кв. м. На втором месте Басманный район — 1 300,6 млн руб./кв. м, на третьей позиции находится Тверской район — 1 257,7 млн руб./кв. м. Самая низкая цена отмечена в Донском районе 530,6 тыс. руб./кв. м", — также добавляется в исследовании.
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