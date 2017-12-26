156-метровый небоскреб в Китае продадут с молотка на "Таобао"

Недостроенный 156-метровый небоскреб в городе Тайюань провинции Шаньси (Китай) выставлен на продажу на платформе электронной торговли "Таобао", сообщает агентство Xinhua.

В материалах агентства отмечается, что общая строительная площадь составляет более 76 тыс. кв. метров, строительство здания началось еще в 2006 году. Здание планировалось ввести в эксплуатацию в 2011 году, однако из-за нехватки финансирования проект был приостановлен.

Торги на данное здание и участок земли, на котором оно стоит, начнутся в 2 января и продлятся сутки, стартовая цена составит 550 млн юаней ($84 млн), сообщает агентство со ссылкой на информацию от народного суда высшей инстанции провинции Шаньси.