156-метровый небоскреб в Китае продадут с молотка на "Таобао"

Недостроенный 156-метровый небоскреб в городе Тайюань провинции Шаньси (Китай) выставлен на продажу на платформе электронной торговли "Таобао", сообщает агентство Xinhua.
В материалах агентства отмечается, что общая строительная площадь составляет более 76 тыс. кв. метров, строительство здания началось еще в 2006 году. Здание планировалось ввести в эксплуатацию в 2011 году, однако из-за нехватки финансирования проект был приостановлен.
Торги на данное здание и участок земли, на котором оно стоит, начнутся в 2 января и продлятся сутки, стартовая цена составит 550 млн юаней ($84 млн), сообщает агентство со ссылкой на информацию от народного суда высшей инстанции провинции Шаньси.
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