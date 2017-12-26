Объекты до 100 кв. м составляют более четверти загородной "вторички"

27% от общего объема предложения на вторичном рынке загородной недвижимости составляют объекты до 100 квадратов, говорится в исследовании департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость.
В нем указывается, что такие дома выбирают 55% покупателей.
"Четверть ассортимента представлена лотами метражом от 101 до 200 кв. м, 19% — строениями площадью свыше 401 кв. м. 17% предложения — это домовладения от 201 до 300 "квадратов" и, наконец, 12% — объекты от 301 до 400 кв. м", — уточняется в материалах исследования.
В них также отмечается, что средние размеры лотов на "вторичке" существенно превышают желаемые для покупателей: площадь коттеджа здесь в среднем равна 238,7 кв. м, таунхауса или дуплекса — 209,2 кв. м, дачи — 129,1 кв. м.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Объект, похожий на исчезнувшую более месяца назад подводную лодку "Сан-Хуан", исследует российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Пантера плюс".
Запад все чаще задается вопросом, как вышло, что КНДР, не обладающая особенной технологической и промышленной базой и финансовыми ресурсами, без усилий смогла за короткое время совершить такой технологический скачок.
Признав Иерусалим столицей Израиля, Трамп проиграл на всех фронтах: "друзья" умолкли, "содержанки" отстранились, а саудиты обрели шанс сколотить "арабское НАТО"
Русская эскадра - не просто набор слов. Это историческое название последнего соединения кораблей и судов Императорского флота России. Именно она эвакуировала из Крыма армию генерала Врангеля и гражданское население. Беженцев приняла Франция, предоставив эскадре стоянку в Тунисе, в городе Бизерта. Судьбы большинства беженцев поистине трагичны…