Объекты до 100 кв. м составляют более четверти загородной "вторички"

27% от общего объема предложения на вторичном рынке загородной недвижимости составляют объекты до 100 квадратов, говорится в исследовании департамента загородной недвижимости ИНКОМ-Недвижимость.

В нем указывается, что такие дома выбирают 55% покупателей.

"Четверть ассортимента представлена лотами метражом от 101 до 200 кв. м, 19% — строениями площадью свыше 401 кв. м. 17% предложения — это домовладения от 201 до 300 "квадратов" и, наконец, 12% — объекты от 301 до 400 кв. м", — уточняется в материалах исследования.

В них также отмечается, что средние размеры лотов на "вторичке" существенно превышают желаемые для покупателей: площадь коттеджа здесь в среднем равна 238,7 кв. м, таунхауса или дуплекса — 209,2 кв. м, дачи — 129,1 кв. м.