Количество лотов на продажу в СВАО Москвы выросло в 18 раз за 5 лет

Общий объем предложения в новостройках северо-восточного административного округа Москвы увеличился в 18 раз за 5 лет (с 370 единиц до 6,6 тыс. единиц), говорится в исследовании компании "Метриум Групп".

В нем указывается, что по состоянию на конец 2012 года в округе велись первичные продажи в 9 жилых и апартаментных комплексах. Сегодня здесь насчитывается 37 объектов.

"Пять лет назад порог входа в массовом сегменте находился на уровне 4,58 млн рублей. Сейчас квартиру комфорт-класса на северо-востоке Москвы можно приобрести по цене от 3,28 млн рублей, а апартаменты в этом сегменте — от 1,98 млн рублей. В бизнес-классе самое доступное предложение в новостройке сегодня обойдется практически в те же деньги, что и квартира эконом-класса 5 лет назад", — сообщается в материалах исследования.

В них также отмечается, что средняя стоимость квадратного метра в массовом сегменте за 5 лет выросла на 28%, в бизнес-классе — на 6%. Средняя стоимость квартиры увеличилась на 6% и 16% соответственно.