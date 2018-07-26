Единую систему контроля долевого строительства введут в России

Москомстройинвест предложил Минстрою РФ разработать единую методику контроля деятельности застройщиков в сфере долевого строительства, говорится в сообщении пресс-службы комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Как заявил в ходе Всероссийского совещания "Новеллы законодательства о долевом строительстве" глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев, изменения в законе о долевом строительстве 214-ФЗ ввели такой документ как сводная накопительная ведомость. При этом возникает вопрос, каким образом регион будет контролировать и финансовую составляющую деятельности застройщика, и бюджет компании.

"Это очень сложно, и мы вышли с инициативой вместе с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства, совместно с Минстроем сделать методику контроля, которую можно распространить и на регионы", — подчеркнул Константин Тимофеев.

Как пояснил глава ведомства, в настоящее время застройщиков контролируют с помощью анализа ежеквартальной отчётности, а также применяя три символических норматива. Однако такие нормативы не позволяют определить состояние финансово-хозяйственной деятельности застройщика.

Представитель Комитета предложил пересмотреть эти нормативы и выработать единую методику в этой сфере. Также он добавил, что необходимо создать всероссийскую базу поручительств для застройщиков.

Напомним, что в настоящее время в Москве с привлечением средств граждан строится 519 объектов.