Арендаторы выбирают туристические улицы

В 1-м полугодии 2018 года доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы снизилась до 8%, достигнув минимального значения за четыре года, сообщает компания JLL.

По прогнозам аналитиков, арендаторы продолжат заполнять центральные улицы столицы. Это в итоге приведет к дальнейшему уменьшению объема свободных помещений стрит-ритейла.

Как узнала "Правда.Ру", наибольшее изменение произошло на Тверской, где показатель уменьшился до 4,5% за счет появления новых магазинов электроники, товаров для дома и продуктовых супермаркетов. Теперь Тверская входит в тройку центральных торговых коридоров Москвы с минимальным количеством свободных помещений, занимая в нем второе место в рейтинге между Мясницкой и Покровкой.

По данным компании JLL, на Арбате и Кузнецкий Мост показатель вакантности снизился на 3,2 и 3,1 п.п., до 5,2% и 9,7% соответственно. На этих улицах в основном открывались кафе, рестораны и fashion-ритейлеры.

Кроме основных туристических улиц, арендаторы обращают внимание на Садовое кольцо, показатели которого восстанавливаются после завершения реконструкции. Здесь за первое полугодие вакантность снизилась до 9,5%(на 2,3 процентных пункта), отмечают эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала, что рост вакансии на Садовом кольце наблюдался с 2015 года по 2017 гг. из-за отмены парковки и проведения программы "Моя улица". За 2,5 года объем свободных площадей увеличился в 3 раза, достигнув пикового показателя 20,3% летом прошлого года.

После завершения реализации программы по благоустройству улиц в конце 2017 года на Садовом кольце было зафиксировано значительное сокращение доли свободных площадей до сегодняшнего уровня.