По итогам июня на первичном рынке Москвы объем предложения квартир с отделкой составил 28%, сообщает компания "МИЭЛЬ-Новостройки". Из них 83% пришлось на квартиры с полной отделкой и 17% — на квартиры с отделкой под чистовую.
По мнению аналитиков, доля квартир с отделкой или под чистовую отделку пользуется у покупателей все большей популярностью. Ведь такая покупка помогает сэкономить деньги, время и нервы.
По данным "МИЭЛЬ", больше всего квартир с отделкой выставлено на продажу в сегменте экономкласса — 46% от общего объема предложения. В сегменте комфорт-класса доля таких лотов составляет 38%. Меньше всего квартир с отделкой продается в сегменте бизнес-класса — 14%.
Как отмечают эксперты, как правило застройщики предлагают покупателям квартиры с двумя видами отделки. Первая — это чистовая, когда покупателю остается только завести мебель. Второй вариант — это отделка под чистовую или "white box", когда застройщик выполняет все подготовительные и "мокрые работы" (возводит перегородки, делает стяжку пола, выравнивает стены, потолок, делает разводку электричества до розеток).
В бизнес-классе доля квартир с отделкой под чистовую составляет 3%, в комфорт-классе — 7%. По словам генерального директора компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Натальи Шаталиной, покупатели жилья бизнес-класса обычно обращаются в агентство для разработки индивидуального дизайн-проекта, в котором будут учтены все их пожелания. Поэтому здесь даже доля квартир с отделкой "white box" весьма незначительна.
"Для покупателей квартир эконом-класса вопрос бюджета покупки на первом месте. Учитывая предпочтения покупателей, девелоперы предлагают приобрести либо квартиру с полной отделкой — тем, кто хочет максимально сэкономить, или квартиру без отделки — тем, кто готов самостоятельно решать вопрос с ремонтом", — подчеркнула Наталья Шаталина.
Как писала ранее "Правда.Ру", по результатам опросов почти 80% тех, кто хотел бы приобрести квартиру с отделкой, закладывают на нее не более 12 тыс. рублей за квадрат.
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