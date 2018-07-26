Семейная ипотека повысила спрос на жилье

На первичном рынке подмосковной недвижимости зафиксировано смещение спроса в пользу трехкомнатных квартир, сообщает компания IKON Development.

Аналитики отмечают заметное оживление на первичном рынке недвижимости Московской области в I полугодии. Всплеск активности был зафиксирован сразу после старта "семейной ипотеки" под 6% годовых при рождении второго или третьего ребенка.

По мнению экспертов, данная программа оказалась особенно актуальна для новостроек Подмосковья из-за лимита по кредиту в 8 млн рублей. Для того, чтобы приобрести квартиру дороже 10 млн рублей, первоначальный взнос должен превышать пятую часть стоимости квартиры.

По словам генерального директора IKON Development Евгении Акимовой, несмотря на снижение реальных доходов населения уже четвертый год подряд, объем привлеченных средств по банковским депозитам показывает рост.

Сообщается, что согласно данным ЦБ РФ, в Московской области на рублевых депозитах физических лиц на начало июня 2014 года (в докризисный период) находилось 750 661 млн, в июне 2018 года — уже 1 283 828 млн.

"Таким образом, население сегодня имеет финансовый задел, что дает предпосылки для роста сделок вместе с дальнейшим снижением ставок по ипотеке", — подчеркнула Евгения Акимова.

По словам генерального директора компании "Метриум" Натальи Кругловой, подводя итоги I полугодия первичного рынка Московской области, нельзя не упомянуть банкротство одного из крупнейших игроков.

"С одной стороны, столь негативное событие подрывает доверие к отрасли в целом. С другой стороны, теперь покупатели не будут ориентироваться только лишь на "бренд", то есть имя девелопера, оценивая реальную ситуацию в проекте", — отметила Наталья Круглова.

Ранее "Правда.Ру" писала, что по результатам опросов почти 42% участников ипотечных семейных программ господдержки готовы заплатить первый взнос со средств от продажи старой квартиры. Суммой, необходимой для вхождения в субсидированную ипотеку, располагают 33,8%. 24,2% планируют заплатить часть первого взноса с использованием материнского капитала.