Промзоны застраивают жильем бизнес-класса

Квартиры бизнес-класса представлены в 46% новостроек, расположенных в промзонах столицы, сообщает компания "Азбука жилья".

Как отмечают аналитики, количество жилых проектов в промзонах столичного мегаполиса продолжает расти. За полгода объем таких новостроек увеличился с 32 до 38 жилых комплексов.

По данным компании "Азбука жилья", более четверти от общего объема предложения на первичном рынке жилья Москвы составляют новостройки в границах промзон. Всего по состоянию на июль 2018 г. общий объем предложения в таких новостройках насчитывается порядка 11,2 тысяч квартир.

Эксперты отмечают, что в рамках жилых проектов на территории промзон 46% от совокупного количества квартир в продаже приходится на бизнес-класс. Комфорт-класс занимает 41%. Эконом-класс — 10%. На элитный класс приходится 3 % от общего предложения.

Наибольший объем предложения представлен в СВАО, который насчитывает 2,4 тысяч квартир в продаже в 6 проектах. На втором месте по объему — ЮВАО, в котором продается порядка 1,9 тысяч квартир в 5 проектах.

По словам генерального директора компании "Азбука Жилья" Владимира Каширцева, в среднесрочной перспективе новые жилые проекты продолжат появляться на территориях промзон, так что список объектов будет пополняться.

"Ресурс реорганизации промзон еще не исчерпан, и крупнейшие застройщики продолжают присматривать площадки", — подчеркнул Владимир Каширцев.

Исключение составят промзоны Зеленограда. Как писала ранее "Правда.Ру", наукоемкие промзоны ЗелАО застраиваться не будут, на них сохранят производственный и научный потенциал.