Квартиры бизнес-класса представлены в 46% новостроек, расположенных в промзонах столицы, сообщает компания "Азбука жилья".
Как отмечают аналитики, количество жилых проектов в промзонах столичного мегаполиса продолжает расти. За полгода объем таких новостроек увеличился с 32 до 38 жилых комплексов.
По данным компании "Азбука жилья", более четверти от общего объема предложения на первичном рынке жилья Москвы составляют новостройки в границах промзон. Всего по состоянию на июль 2018 г. общий объем предложения в таких новостройках насчитывается порядка 11,2 тысяч квартир.
Эксперты отмечают, что в рамках жилых проектов на территории промзон 46% от совокупного количества квартир в продаже приходится на бизнес-класс. Комфорт-класс занимает 41%. Эконом-класс — 10%. На элитный класс приходится 3 % от общего предложения.
Наибольший объем предложения представлен в СВАО, который насчитывает 2,4 тысяч квартир в продаже в 6 проектах. На втором месте по объему — ЮВАО, в котором продается порядка 1,9 тысяч квартир в 5 проектах.
По словам генерального директора компании "Азбука Жилья" Владимира Каширцева, в среднесрочной перспективе новые жилые проекты продолжат появляться на территориях промзон, так что список объектов будет пополняться.
"Ресурс реорганизации промзон еще не исчерпан, и крупнейшие застройщики продолжают присматривать площадки", — подчеркнул Владимир Каширцев.
Исключение составят промзоны Зеленограда. Как писала ранее "Правда.Ру", наукоемкие промзоны ЗелАО застраиваться не будут, на них сохранят производственный и научный потенциал.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
ЦБ решил не пускать россиян и бизнес в валюту, чтобы не отказались от рубля и перед ограничениями долларовой ликвидности. Грядут санкции или запрет доллара?
По мнению украинского правительства, еще пара-тройка подобных событий с участием украинцев в Москве – и все, больше в "российскую агрессию" никто не поверит.
Госдума приняла закон о повышении НДС. Впереди снос дач, взлет цен на бензин, товары и продукты, контроль переводов, работа до смерти и даже запрет доллара?
Гражданская война в Йемене вступила в решающую фазу. В то время как возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских стран при поддержке Вашингтона на всех фронтах атакует позиции постанцев-хуситов, лидер йеменских мятежников Махди аль-Машат обратился с письмом к Владимиру Путину с просьбой о помощи в разрешении военного конфликта в Йемене.