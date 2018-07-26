За комнату в Крыму просят 1000 руб. в сутки

Аренда комнаты в Ялте в разгар сезона в среднем стоит 938 руб./сутки — на 4,7% больше, чем в прошлом году, сообщает портал Mirkvartir.ru.

Как отмечают эксперты, главный курорт Крыма, Ялта, в этом году уступил Сочи звание самого дорогого города Черноморского побережья по ставкам на комнаты. Ялтинская аренда сегодня стоит 938 руб./сутки — на 4,7% больше, чем в прошлом году, и всего на 8 руб./сутки меньше, чем в Сочи.

Второе и третье места в "дорогой тройке" крымских городов уверенно держат Севастополь и Симферополь. Здесь комнаты стали сдавать на 1,6% и 1,7% дороже. Суточное проживание в севастопольской комнате обойдется в 847 рублей, а в симферопольской — в 834 рубля.

По данным Mirkvartir.ru, четвертую и пятую позиции занимают пригороды Ялты — Гаспра и Массандра. За комнату в Гаспре попросят в среднем 791 руб./сутки. В Массандре 758 руб./сутки — практически столько же, сколько в Геленджике.

Ставки посуточной аренды комнат в Крыму

№ Город Ср. цена, руб./сутки Прирост за год 1 Ялта 938 4,7% 2 Севастополь 847 1,6% 3 Симферополь 834 1,7% 4 Гаспра 791 2,5% 5 Массандра 758 5,1% 6 Алупка 692 1,6% 7 Симеиз 679 -1,0% 8 Судак 646 1,4% 9 Алушта 624 1,3% 10 Керчь 527 5,6% 11 Феодосия 508 -1,7% 12 Евпатория 486 -2,4% 13 Саки 398 -0,5% Среднее 671 1,5%

Источник: Mirkvartir.ru

Как подчеркивают аналитики, самый бюджетный отдых — не только в Крыму, но и на всем Черноморском побережье — обеспечен курортникам в Саках, где средний ценник на комнаты составляет 398 руб./сутки. Чуть подороже ставки в Евпатории и Феодосии — 486 руб./сутки и 508 руб./сутки. Далее идут Керчь — 527 руб./сутки и Алушта — 624 руб./сутки.

По словам генерального директора федерального портала "МИР КВАРТИР" Павла Луценко, несмотря на открытие Крымского моста, положительная динамика в сегменте суточной аренды комнат оказалась не такой существенной, как ожидалось.

"Поток туристов на полуостров увеличился, но не настолько, чтобы создать дефицит предложения. Крым все еще обгоняет Краснодарский край по стоимости аренды, но разница в ставках между регионами постепенно нивелируется", — отметил Павел Луценко.