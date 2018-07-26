Взносы в Фонд защиты дольщиков увеличат﻿

Минстрой предлагает стимулировать рублем переход застройщиков на систему эскроу-счетов за счет повышения взносов в Фонд защиты прав дольщиков, пишет газета "Коммерсант".

Издание отмечает, что с 1 октября размер платежа может быть поднят с нынешних 1,2% до 3% от суммы каждого договора долевого участия (ДДУ), а с начала 2019 года — до 6%.

По мнению аналитиков, застройщики сейчас активно получают разрешения на строительство новых проектов, чтобы уйти от работы с эскроу-счетами.

"Коммерсант" цитирует главу Минстроя Владимира Якушева, который сообщил, что взносы в фонд защиты прав дольщиков вскоре могут повыситься. По его мнению, это станет стимулом для перехода застройщиков на работу по методике эскроу-счетов, что освободит их от уплаты взносов в фонд.

Газета напоминает, что фонд защиты прав дольщиков был создан в качестве замены неэффективному страхованию ДДУ. Он начал принимать взносы девелоперов с 25 октября 2017 года. На данный момент поступило 1,8 млрд руб. взносов — собранные средства должны направляться на возмещение потерь пострадавшим дольщикам или на финансирование завершения проблемного объекта.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в настоящее время законом установлен единый фиксированный размер отчислений в фонд для всех застройщиков - 1,2 % от цены договора долевого участия (ДДУ). Изменение ставки возможно на основании федерального закона не чаще одного раза в год. В случае банкротства застройщика фонд позволит гражданам получить либо компенсационные выплаты, либо жилье, достроенное за счет средств фонда.