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Источник Правда.Ру

Обманутых дольщиков не осталось в 17 регионах

Экономика » Недвижимость

На сегодняшний день в Российской Федерации в 17 субъектах отсутствуют объекты незавершенного строительства, говорится в сообщении пресс-службы Минстроя России.

Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев во время Всероссийского совещания "Новеллы законодательства о долевом строительстве".

По словам главы ведомства, в каких-то регионах принимались законы по переходу на бюджетное финансирование, где-то проблемы обманутых дольщиков решались при помощи выделения федеральной земли.

Отмечается, что опыт регионов, решивших проблему обманутых дольщиков, будет использоваться и в других регионах.

Владимир Якушев добавил, что новое законодательство о долевом строительстве направлено на исключение новых недостроенных объектов и обманутых дольщиков.

Ранее "Правда.Ру" писала, что новый закон о контроле в долевом строительстве исключает возможность привлечения средств граждан через жилищные сертификаты, ограничивает привлечение средств через жилищно-строительные кооперативы, обязывает застройщиков раскрывать информацию о своих владельцах и учредителях и вводит солидарную ответственность бенефициаров застройщиков за причиненные дольщикам убытки. 

 

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Темы дольщики Минстрой недвижимость строительство регионы России
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