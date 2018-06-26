Объем ввода новых офисных площадей в I полугодии 2018 г. составил 65 000 кв.м. Это в три раза больше прошлогоднего показателя, сообщает консалтинговая компания CBRE.
По мнению аналитиков, это произошло из-за рекордно низкого значения в прошлом году.
По прогнозам экспертов, во второй половине года объем нового предложения составит порядка 150 000 кв.м, из которых 70% приходится на сегмент класса А. Прирост нового предложения в 2018–2019 гг. будет сформирован преимущественно небольшими по площади офисными объектами.
По данным CBRE, доля свободных площадей в целом на рынке во II квартале 2018 г. продолжила снижаться и достигла 11,6%. Это на 2 п.п. ниже значения на конец 2017 г. и на 0,8 п.п. ниже показателя на конец I квартала 2018 г.
При этом темп сокращения ускоряется под влиянием восстанавливающегося спроса. До конца 2018 года запланирован ввод в эксплуатацию таких бизнес-центров, как «Амальтея» в Сколково, «ОКО, Фаза II» в Москва-Сити, «Новион», «Парк Хуамин», отмечается в сообщении компании CBRE.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По его мнению, неопознанный летающий объект движется к Земле и станет причиной неминуемого конца света.
Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.
Как связана "Прямая линия" президента России с его попыткой наставить опытных людей из правительства на путь истинный? И будет ли эта линия доведена до конца?
Европейские СМИ возвращаются к теме Крымского моста регулярно. Эта тема не сходит со страниц многих изданий, анализирующих ситуацию снова и снова.