Количество новых офисов в Москве возросло в три раза

Объем ввода новых офисных площадей в I полугодии 2018 г. составил 65 000 кв.м. Это в три раза больше прошлогоднего показателя, сообщает консалтинговая компания CBRE.

По мнению аналитиков, это произошло из-за рекордно низкого значения в прошлом году.

По прогнозам экспертов, во второй половине года объем нового предложения составит порядка 150 000 кв.м, из которых 70% приходится на сегмент класса А. Прирост нового предложения в 2018–2019 гг. будет сформирован преимущественно небольшими по площади офисными объектами.

По данным CBRE, доля свободных площадей в целом на рынке во II квартале 2018 г. продолжила снижаться и достигла 11,6%. Это на 2 п.п. ниже значения на конец 2017 г. и на 0,8 п.п. ниже показателя на конец I квартала 2018 г.

При этом темп сокращения ускоряется под влиянием восстанавливающегося спроса. До конца 2018 года запланирован ввод в эксплуатацию таких бизнес-центров, как «Амальтея» в Сколково, «ОКО, Фаза II» в Москва-Сити, «Новион», «Парк Хуамин», отмечается в сообщении компании CBRE.