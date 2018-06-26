Предложение трехкомнатных квартир увеличилось на 20%

Предложение трехкомнатных квартир на московском рынке недвижимости за год выросло на 18,8%, сообщает компания Est-a-Tet. Больше всего трёхкомнатных лотов предлагается в СВАО (24%) и САО (17,6%).

Как отмечают эксперты, в настоящее время общая доля "трешек" на рынке Москвы составляет 24%, это 947,74 тыс. кв.м. При этом в массовом сегменте на них приходится пятая часть предложения, из которых практически все относятся к сегменту квартир (96%).

По данным Est-a-Tet, рост средней цены на трехкомнатные квартиры в массовом сегменте за год составил 2,8%, достигнув уровня 160 тыс. руб./кв.м. При этом средний бюджет предложения составляет 13,5 млн рублей.

Среди наиболее доступных комплексов с таким предложением можно выделить микрорайон "Жемчужина Зеленограда", в котором минимальная стоимость трехкомнатной квартиры составляет 6,3 млн рублей (67,3 кв.м), отмечают аналитики.

По словам руководителя по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Романа Родионцева, средняя площадь трёхкомнатных лотов в продаже составляет 84,4 кв.м, годом ранее — 83,2 кв.м.

В массовом сегменте данный формат занимает 20,1%, в прошлом году показатель был меньше — 14,2%, подчеркнул Роман Родионцев.