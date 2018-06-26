Проекты 75 домов по реновации согласуют до конца года

До конца 2018 года планируется спроектировать и получить положительное заключение экспертизы на 75 новых домов по программе реновации, сообщил журналистам во вторник глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

По словам А. Бочкарева, в настоящее время более 150 объектов включено в план работы Фонда реновации до 2021 года. Из них по 75 домам планируется получить положительные заключения экспертизы до конца текущего года.

Глава департамента отметил, что на следующем этапе начнется возведение домов, спроектированных специально для программы реновации. Их начнут строить до конца 2018 года.

"Работы будут вестись одновременно на нескольких площадках, однако пока преждевременно говорить о конкретных адресах", — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Напомним, что программа реновации утверждена столичными властями в августе 2017 года. В списке под снос значится 5171 дом (общая площадь жилья — около 16 млн кв.м). Программа предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир, в которых проживают до 1 млн человек.