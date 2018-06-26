Москва построит в этом году 12 детсадов и 9 школ

До конца года в столице планируется построить 12 детских садов и 9 школьных зданий, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев во вторник.

По словам А. Бочкарева, до конца года в столице планируется построить и ввести в эксплуатацию 21 объекта образования: 12 детских садов на 2525 мест, 5 школ на 3575 мест и 4 пристройки к ним на 1350 мест.

Глава департамента отметил, что с начала года уже введены в эксплуатацию 2 детских сада на 650 мест в районах Некрасовка и Южное Бутово.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в ближайшие годы в столице планируется построить 129 образовательных объектов.

"Фактически, благодаря строительству новых образовательных объектов мы ликвидировали очереди в детские сады и школы", — подчеркнул глава столичного стройкомплекса.

По словам М. Хуснуллина, обеспеченность жителей социальной инфраструктурой - задача, которая ставится не только при застройке новых районов, но и при реновации существующих.

Напомним, что в Москве с 2011 года построено 298 объектов образования, 67 - здравоохранения и девять - социальной защиты.