Шесть объектов здравоохранения откроют в Москве в этом году

До конца года в Москве за счет бюджета планируется ввести в эксплуатацию 3 поликлиники, 2 подстанции скорой помощи и патологоанатомический корпус при больнице №50, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев во вторник.

По словам Андрея Бочкарева, во втором полугодии 2018 года запланирован ввод 6 объектов здравоохранения, в том числе двух станций скорой помощи в Некрасовке и Даниловском районе, трех поликлиник в районах Марфино, Беговой и при родильном доме №20.

По словам главы департамента, также за это время предполагается завершить реконструкцию с пристройкой здания патологоанатомического корпуса для больницы №50.

Андрей Бочкарев напомнил, что с начала года было завершено строительство первого корпуса медицинского кластера в Сколково. Помимо этого, в районе Царицыно была введена подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в ближайшие несколько лет в столице построят 61 объект здравоохранения.