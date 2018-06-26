До конца года в Москве за счет бюджета планируется ввести в эксплуатацию 3 поликлиники, 2 подстанции скорой помощи и патологоанатомический корпус при больнице №50, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев во вторник.
По словам Андрея Бочкарева, во втором полугодии 2018 года запланирован ввод 6 объектов здравоохранения, в том числе двух станций скорой помощи в Некрасовке и Даниловском районе, трех поликлиник в районах Марфино, Беговой и при родильном доме №20.
По словам главы департамента, также за это время предполагается завершить реконструкцию с пристройкой здания патологоанатомического корпуса для больницы №50.
Андрей Бочкарев напомнил, что с начала года было завершено строительство первого корпуса медицинского кластера в Сколково. Помимо этого, в районе Царицыно была введена подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в ближайшие несколько лет в столице построят 61 объект здравоохранения.
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