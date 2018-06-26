Семнадцать станций метро построят в этом году в Москве

До конца этого года планируется достроить и запустить 17 станций метро, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев во вторник.

По словам А. Бочкарева, до конца года планируется построить участок Кожуховской линии от станции "Косино" до станции "Некрасовка" с 4 станциями.

Этот радиус предполагается для пассажиров в конце года. Также примет первых пассажиров и станция "Беломорская" на "зеленой" линии.

Глава департамента отметил, что в этом году должны быть завершены строительные работы на участке Сокольнической линии между станциями "Саларьево" и "Столбово" с 4 станциями.

"Также к этому времени предусмотрено завершение работ на участке на Большой кольцевой линии (БКЛ) со станцией "Нижняя Масловка", - добавил Андрей Бочкарев.

По его словам, открытие для пассажиров этих участков запланировано на конец 2018-начало 2019 года.

Глава столичного департамента строительства напомнил, что 21 июня был произведен технический запуск участка Калининско-Солнцевская линия от "Раменок" до станции "Рассказовки" протяженностью около 15,3 км с 7 станциями.

Напомним, что с начала года в Москве уже запущено 16,7 км линий и 8 станций: участок БКЛ от станции "Деловой центр" до станции "Петровский Парк", а также радиус Люблинско-Дмитровской линия между станциями "Петровско-Разумовская" и "Селигерская". Кроме того, для обслуживания нового участка было открыто электродепо "Лихоборы".