Москва построит в этом году еще 70 км дорог

До конца года в Москве планируется построить около 70 км дорог и 8 транспортных сооружений, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев во вторник.

По словам А. Бочкарева, всего в этом году планируется построить около 100 километра дорог, 26 тоннелей, эстакад и мостов, а также 15 внеуличных пешеходных переходов.

"При этом с начала года в Москве уже введено в эксплуатацию около 25 км дорог, 18 различных транспортных сооружений и 12 пешеходных переходов", — отметил глава департамента.

По словам Андрея Бочкарева, до конца года будет завершено строительство эстакады на участке Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Открытого шоссе, участки этой хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД, а также от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе.

"Кроме того, планируется закончить реконструкцию улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе и строительство участка дороги Солнцево-Бутово-Видное от Киевского шоссе до Калужского шоссе", — добавил А. Бочкарев.

Он напомнил, что среди уже построенных в этом году объектов набольшее значение имеют: эстакада через Варшавское шоссе на улице Маршала Савицкого, а также разворотная эстакада на Рязанском проспекте.