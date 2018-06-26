До конца года в Москве планируется построить около 70 км дорог и 8 транспортных сооружений, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев во вторник.
По словам А. Бочкарева, всего в этом году планируется построить около 100 километра дорог, 26 тоннелей, эстакад и мостов, а также 15 внеуличных пешеходных переходов.
"При этом с начала года в Москве уже введено в эксплуатацию около 25 км дорог, 18 различных транспортных сооружений и 12 пешеходных переходов", — отметил глава департамента.
По словам Андрея Бочкарева, до конца года будет завершено строительство эстакады на участке Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Открытого шоссе, участки этой хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД, а также от улицы Фестивальной до Дмитровского шоссе.
"Кроме того, планируется закончить реконструкцию улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе и строительство участка дороги Солнцево-Бутово-Видное от Киевского шоссе до Калужского шоссе", — добавил А. Бочкарев.
Он напомнил, что среди уже построенных в этом году объектов набольшее значение имеют: эстакада через Варшавское шоссе на улице Маршала Савицкого, а также разворотная эстакада на Рязанском проспекте.
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