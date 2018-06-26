Президент России Владимир Путин отдал распоряжение членам российского Кабинета министров при участии АО "Дом.РФ" предпринять исчерпывающие действия для окончания строительства жилья, возводимого с использованием средств дольщиков, сообщает Интерфакс-Недвижимость со ссылкой на сайт Кремля.
В перечне поручений президента по итогам "Прямой линии" говорится, что строительство должно обеспечить постоянный мониторинг строительства таких объектов. Первый доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 сентября текущего года, далее - один раз в полугодие.
Интерфакс-Недвижимость напоминает, что по данным Минстроя РФ, по состоянию на 1 апреля в стране насчитывается 842 проблемных объекта или 1 261 дом. Число проблемных домов увеличилось с начала года. На 1 января в списке числилось 836 объектов.
В середине мая в Минстрое сообщали, что сроки ввода эксплуатацию проблемных жилых объектов перенесены в 31 российском регионе.
Ранее также сообщалось, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, уточняющий нормативы финансовой устойчивости застройщиков жилья и правила раскрытия ими информации. Главным образом законопроект направлен на усиление защиты дольщиков.
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