Путин поручил решить проблему с жильем дольщиков

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение членам российского Кабинета министров при участии АО "Дом.РФ" предпринять исчерпывающие действия для окончания строительства жилья, возводимого с использованием средств дольщиков, сообщает Интерфакс-Недвижимость со ссылкой на сайт Кремля.

В перечне поручений президента по итогам "Прямой линии" говорится, что строительство должно обеспечить постоянный мониторинг строительства таких объектов. Первый доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 сентября текущего года, далее - один раз в полугодие.

Интерфакс-Недвижимость напоминает, что по данным Минстроя РФ, по состоянию на 1 апреля в стране насчитывается 842 проблемных объекта или 1 261 дом. Число проблемных домов увеличилось с начала года. На 1 января в списке числилось 836 объектов.

В середине мая в Минстрое сообщали, что сроки ввода эксплуатацию проблемных жилых объектов перенесены в 31 российском регионе.

Ранее также сообщалось, что Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, уточняющий нормативы финансовой устойчивости застройщиков жилья и правила раскрытия ими информации. Главным образом законопроект направлен на усиление защиты дольщиков.