Ипотечную ставку для многодетных семей понизят до 6%

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июля внести поправки в закон, предусматривающие субсидирование до уровня 6% ставки по ипотеке для многодетных семей, сообщает агентство Интерфакс-Недвижимость со ссылкой на сообщение на сайте Кремля.

По итогам "Прямой линии" 7 июня президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить поправки в законодательство, которые позволят субсидировать выдачу ипотечных кредитов под 6% семьям с четырьмя и более детьми, говорится в сообщении.

Как передает агентство, поручение должно быть исполнено до 15 июля 2018 года. Программа субсидирования ипотечных ставок для многодетных семей действует с начала этого года и касается рефинансирования и новых ссуд, выданных банками и "ДОМ.РФ".

Напомним, что программа "Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми" была принята в конце 2017 года. Согласно документу, семьи, воспитывающие детей, могут получить жилищный кредит под 6% годовых. Для семей с двумя детьми такая ставка сохраняется первые три года, При рождении третьего ребенка срок льготного периода составляет пять лет.

По истечении льготного периода ставка устанавливается на уровне ключевой на дату выдачи кредита, увеличенной на 2 п.п. В соответствии с постановлением правительства, лимит программы определен в 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой.