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Продажи в новостройках Москвы в 1 кв. 2018 г. увеличились вдвое

Экономика » Недвижимость

По итогам первого квартала 2018 года количество реализованных квартир в новостройках Москвы в целом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросло почти в 2 раза, количество проданных метров — в 1,8 раза, сообщает компания "Бон Тон".

По данным экспертов, прирост на первичном рынке недвижимости столицы за первые три месяца 2018 года по числу лотов составил 89%, по сумме площадей — 82%.

По словам руководителя департамента аналитики АН "Бон Тон" Елены Чегодаевой, данные Росреестра свидетельствуют о том, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост количества зарегистрированных ДДУ в Москве составил 52%. При этом наибольший рост показал массовый сегмент — 48%, бизнес-класс подрос на 42%. Доля ипотеки продолжает составлять 62-65% от общего количества сделок, а годовой прирост ипотечных сделок в 1 квартале 2018 составил 80%, подчеркнула Е. Чегодаева.

Аналитики "Бон Тон" отмечают, что наибольший прирост продаж наблюдался на проектах комфорт-класса Москвы, которые составляют большую часть портфеля компании. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 67%, по сравнению с четвертым кварталом — на 5%.

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Темы рост Москва квартал квартиры недвижимость строительство
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