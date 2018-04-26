Площадь складов self-storage в Москве за год выросла на треть

По итогам 2017 года общая площадь складов индивидуального хранения в Москве выросла на 35,4% по сравнению с 2016 годом: с 117 795 кв.м. до 161 573 кв.м, сообщает компания Knight Frank. Эксперты также отмечают интерес крупных девелоперов к строительству складов небольшой площади.﻿

На конец 2017 года на рынке складов самообслуживания Москвы насчитывалось около 65 объектов с арендопригодной площадью 161 573 кв.м. Также в Москве дополнительно организована 81 площадка для складов контейнерного хранения.

По данным Knight Frank, при наличии уже существующих складских помещений индивидуального хранения на рынок вышло еще 7 новых объектов формата self-storage. В Москве в этом сегменте рынка насчитывается около 23 компаний, топ-7 которых занимают 50% рынка по площади.

Наибольшим спросом склады индивидуального хранения пользуются у физических лиц: в 2017 года их доля составляла 83,5%, а оставшиеся 16,5% пришлось на юридические лица. Средние ставки аренды на помещения self-storage в Москве колеблются в пределах от 1 400 до 2 500 руб. за кв.м месяц в зависимости от местоположения, качества и количества услуг, предоставляемых оператором. Средний срок аренды в 2017 году также увеличился с 5,7 месяца в 2016 году до 7,5 месяцев, отмечают аналитики.

По словам президента Ассоциации компаний индивидуального хранения Дмитрия Майера, рынок self-storage в России продолжает устойчивый рост и каждый новый открывающийся объект сможет найти своих клиентов. Основные инвестиции в строительство новых современных центров хранения вещей совершают российские инвесторы при поддержке российских банков, в числе которых Сбербанк России и ВТБ. По мнению эксперта, рынку self-storage гарантировано несколько лет активного развития и в ближайшие пять-семь лет услуга распространится в города, являющиеся областными центрами.