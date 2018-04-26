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Элитное жилье в центре Москвы стали строить с зелеными зонами

Экономика » Недвижимость

Проекты элитного рынка жилой недвижимости в центре Москвы стали включать в себя зеленые дворы, водоемы, фонтаны и аллеи. Лидером крупнейшего строящегося проекта столичной "элитки" в рейтинге обеспеченности зелеными зонами стал клубный дом в районе Замоскворечье, сообщает компания Kalinka Group.

По данным экспертов, собрание клубных домов ORDYNKA занимает первую строчку в рейтинге самых зеленых жилых комплексов в центре Москвы. Здесь на одну квартиру приходится 50 кв.м двора-сада. Девелопер клубного проекта — группа компаний Insigma разобьет сад с зеркальным водоемом и различными арт-объектами на площади 3700 кв.м. Авторский ландшафтный дизайн в собрании клубных домов ORDYNKA вдохновлен уличным пространством Museum of Modern Art в Нью-Йорке.

Вторым по обеспеченности зеленой территорией стал комплекс элитных особняков "Полянка/44" от "Группы ПСН", где на одну квартиру приходится 42,33 кв.м сада. Ландшафтный дизайн для него разработан международной командой Gillespies, создававшей парк жилого комплекса One Hyde Park в Лондоне. В саду в английском стиле будут разбиты зеленые аллеи и живописные лаунж-зоны. Неглубокий ручей в центре придает проекту атмосферу загородной жизни, сообщает Kalinka Group.

Третье место по зеленым придомовым территориям занял элитный проект "Жизнь на Плющихе" компании "Донстрой", на одну квартиру которого приходится 24,67 кв.м внутреннего пространства с танцующим фонтаном и парком.

По словам председателя совета директоров Kalinka Group Екатерины Румянцевой, сегодня рынок элитной недвижимости продолжает оставаться рынком покупателя, благодаря чему наблюдается борьба девелоперов за качество проектов и их инфраструктуру. Девелопер готов жертвовать дополнительным заработком на квадратных метрах жилых площадей ради комфортного проживания, поскольку наличие собственной зеленой зоны, оформленной именитыми ландшафтными дизайнерами, является огромным преимуществом в глазах покупателя.

По мнению аналитиков, зелёные дворы с ландшафтным дизайном давно стали изюминкой элитного рынка недвижимости, однако, далеко не все проекты могут похвастать достаточно большой придомовой территорией — сказывается высокая стоимость земли в центре. К примеру, большинство клубных домов Остоженки таковой не располагают, компенсируя недостаток садами на террасах и на крыше. Девелоперы стараются украсить дворы не только зеленью. Активно используются арт-объекты, популярны пруды и фонтаны. К работе привлекаются ведущие дизайнеры и художники.

Директор по маркетингу группы компаний Insigma Кирилл Бортов отмечает, что в центре Москвы, где мало зеленых зон, сад, разбитый не на крыше, а начинающийся прямо у порога дома — важное преимущество. "Мы сознательно делаем большой и широкий двор с садом, как это было в старой Москве, а не маленький и узкий, как колодец, дворик", — подчеркнул Кирилл Бортов.

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Темы сад Москва дизайн ландшафт недвижимость строительство
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