Пятая часть "первички" Москвы расположена в небоскребах

В I квартале 2018 года на столичном рынке первичной недвижимости было представлено 3,52 млн кв.м. Из них в небоскребах экспонировалось 672 тыс. кв.м, сообщает компания "Метриум". Таким образом, в московских высотках сосредоточено почти 20% всего предложения или почти 8 тыс. квартир и апартаментов.

Всего на первичном рынке Москвы представлено 40 небоскребов высотой от 100 метров. Москва занимает первое место в Европе по количеству небоскребов, и в будущем ее лидерство закрепится, считает генеральный директор "Метриум" Наталья Круглова.

По данным "Метриум", из 40 высотных проектов, представленных сегодня на столичном рынке новостроек, почти треть поступила в продажу с начала 2017 года. Объем предложения в данном формате жилья прирастает не только количественно, но и качественно. Несмотря на то, что первоначально предложение жилья в небоскребах сформировали апартаменты Москва-Сити, сейчас в высотных зданиях широко представлены и квартиры. На них приходится более 70% предложения.

"На первоначальном этапе небоскреб прочно ассоциировался с элитным жильем в центре столицы, и квинтэссенцией этой идеи был проект Москва-Сити, — говорит Наталья Круглова. — Сейчас мы наблюдаем процесс "демократизации" данного типа жилья, во всяком случае в границах столицы. Я имею в виду прежде всего распространение высотного строительства в разных ценовых сегментах, а также расширение географии новых площадок под будущие небоскребы. Сегодня жилые высотки есть в сегментах премиум-, бизнес- и даже комфорт-класса. Кроме того, небоскребы теперь встречаются не только в ЦАО, но и других локациях".