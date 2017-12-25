Объем предложения в бизнес-сегменте Москвы составил более 40%

Бизнес-сегмент на рынке столичной жилой недвижимости лидировал с долей 40,7% от общего объема всего предложения по итогам 2017 года, говорится в исследовании отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet.
В нем указывается, что сейчас в экспозиции представлен 261 корпус в 123 проектах, по сравнению с итогами 2016 года, когда на рынке было представлено 230 корпусов в 115 проектах.
"Объем предложения квартир составляет 1,1 млн кв. м, за год рост показателя составил 29,7%, в формате апартаментов — 278,5 тыс. кв. м, за год он сократился на 6,2%", — уточняется в материалах исследования.
В них также отмечается, что средневзвешенная цена бизнес-класса составила 244,7 тыс. руб./кв. м, за год произошло снижение на 3,1%. Средневзвешенная цена квартир составляет 238,7 тыс. руб./кв. м, показатель апартаментов — 268,5 тыс. руб./ кв. м (+1,1% за год).
"Максимальное значение средневзвешенной цены предложения по традиционно отмечено в ЦАО Москвы (280,2 тыс. руб./кв. м). Минимальный уровень по-прежнему относится к ЮВАО (180,8 тыс. руб./кв. м)", — добавляется в исследовании.
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