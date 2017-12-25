Несколько крупных ТЦ появятся в Одинцовском районе в 2018 году

Сразу несколько крупных торговых центров, таких, как Selgros Cash&Carry, METRO Cash&Carry, Castorama и Leroy Merlin, появятся в Одинцовском районе в 2018 году, говорится в сообщении компании AFI Development.

В нем отмечается, что крупные сетевые гипермаркеты построят на пересечении Восточной улицы и Минского шоссе, и сейчас на магистрали создается новая подъездная сеть к этим торговым объектам.

"В I квартале появится Selgros Cash&Carry, в III квартале следующего года состоится открытие гипермаркет товаров для дома и ремонта Castorama. Также в следующем году планируется возведение торговых центров сети Leroy Merlin и METRO Cash&Carry. Разрешения на строительство объектов получены, начало строительства запланировано на I квартал 2018 года", — уточняется в материалах сообщения.