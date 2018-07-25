Заммэра Москвы Марат Хуснуллин в ходе Всероссийского совещания "Новеллы законодательства о долевом строительстве" призвал решить проблему апартаментов.
По словам главы стройкомплекса Москвы, это очень значимая проблема для города, учитывая, что ввод апартаментов в столице - 20-30%. "Мне кажется, надо поставить точку в апартаментах», - подчеркнул Марат Хуснуллин.
Сообщается, что в столичном мегаполисе ежегодно сдается 300-400 тыс. кв.м. жилья в статусе апартаментов. Как уточнил заммэра, соответствующие решения являются приоритетом для законотворческой работы в осеннюю сессию Госдумы наряду с другими проблемами долевого строительства. Среди них - страхование договоров долевого участия и ускоренный механизм работы проблемного застройщика.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в Госдуму внесен законопроект, приравнивающий апартаменты к жилью. В настоящее время апартаменты в России носят статус нежилых помещений - люди могут в них жить, но не могут зарегистрироваться. Новый законопроект поможет установить правовой механизм перевода нежилых помещений, используемых для постоянного проживания, в жилые.
По мнению Марата Хуснуллина, при присвоении нового статуса целесообразно рассматривать обеспеченность апартаментов транспортной инфраструктурой и социальными объектами.
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