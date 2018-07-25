В I полугодии 2018 года 29% всех первичных квартир Москвы было реализовано в 10 жилых комплексах Новой Москвы, сообщает компания "Метриум".
Как отмечают аналитики, по итогам I полугодия 2018 года почти треть всех заключенных в столице договоров долевого участия была зарегистрирована в 10 жилых комплексах Новой Москвы.
По данным "Метриум", всего на присоединенных территориях ведутся продажи в 36 ЖК, а в "старой" Москве — в 321 ЖК. В трех наиболее успешных по продажам жилых комплексах Новой Москвы с января по июнь было продано 13% от всех реализованных в Москве объектов.
Первое место по итогам продаж с начала года занял ЖК "Саларьево Парк" (5% в Большой Москве, 13% продаж в Новой Москве). Второе место занял проект "Москвичка" (4% и 11% соответственно). "Бронзу" взял район Новые Ватутинки (3% и 9%).
По мнению аналитиков, рост покупательской активности в Новой Москве обусловлен политикой ускоренного развития присоединенных территорий.
По словам генерального директора "Метриум" Натальи Кругловой, расширение сети метрополитена, модернизация инфраструктуры, сравнительно низкий уровень цен превратили Новую Москву в очень привлекательную локацию для покупки жилья. По сути, ТиНАО — это хорошая и доступная альтернатива как более дорогой "старой" Москве, так и Московской области.
"Особенно местный рынок поддержало снижение ставок по ипотеке: в лидирующих по продажам проектах Новой Москвы доля клиентов, привлекающих ипотечный кредит, достигает 69%", — подчеркнула Наталья Круглова.
Сообщается, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы остается стабильной на протяжении уже 3,5 лет. В течение этого времени "квадрат" в местных новостройках не был дороже 106 тыс. рублей. Однако по итогам I полугодия 2018 года впервые за посткризисный период цена первичного жилья превысила 107 тыс. рублей за кв.м.
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