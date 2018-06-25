С начала года рынок новостроек "старой" Москвы пополнился 30 проектами, а также корпусами в 34-х уже реализуемых ЖК. Несмотря на это, аналитики "Бон Тон" насчитали 29 районов, в которых нет продаж на первичном рынке.
Как отмечают эксперты, в настоящее время первичным предложением охвачено 77% столичных районов, без учета Новой Москвы. Остальные территории на сегодняшний день предлагают готовое жилье.
Отсутствуют продажи в новостройках в районах Метрогородок, Новогиреево, Сокольники, Молжаниновский, Нагорный, Северное и Центральное Чертаново, Печатники, Братеево, Бирюлево Западное, Восточное Дегунино, Восточный, Ивановское, Восточное Измайлово, Капотня и некоторых других.
По словам генерального директора агентства недвижимости "Бон Тон" Наталии Кузнецовой, данная ситуация обусловлена отсутствием какого-либо развития этих районов в период с 2013 года.
"В связи с освоением промышленных зон некоторые территории только сейчас попали в поле зрения девелоперов", подчеркнула Наталия Кузнецова.
По данным "Бон Тон", лидерами среди округов по отсутствию нового строительства являются ВАО с долей 24% (7 из 16 районов в округе) и ЮАО с долей 20% (6 из 16 районов в округе).
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