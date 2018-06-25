Минстрой начал принимать заявки на субсидии для регионов

Минстрой России начал принимать заявки от регионов на получение федеральных субсидий в рамках проекта "Ипотека и арендное жилье"и программы по обеспечению жильем молодых семей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что данные проекты входят в государственную программу Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Срок подачи заявок — 6 июля 2018 года.

В министерстве уточнили, что в рамках проекта "Ипотека и арендное жилье" регионы смогут получить субсидии на обеспечение инфраструктурой проектов по созданию новых районов жилой застройки.

Программа по обеспечению жильем молодых семей предусматривает предоставление социальных выплат для приобретения жилья и погашения ипотечных кредитов. При этом возраст супругов не должен превышать 35 лет.

По данным Минстроя, помощь в обеспечении жильем молодых семей в 2016 году оказывалась в 65 регионах, в 2017 году — в 75, а в этом году — в 77 субъектах. В 2017 году с помощью ведомства улучшить жилищные условия смогли 14 273 семьи. На условиях софинансирования им было направлено 4,23 млрд рублей.

По проекту "Ипотека и арендное жилье" из федерального бюджета ежегодно выделяется по 20 млрд рублей. Благодаря этому в 2017 году в России было дополнительно введено 8,3 млн кв. метров жилья. В 2016 году в проекте приняли участие 18 регионов, в 2017 — 32, в 2018 — уже 33, сообщает Минстрой.