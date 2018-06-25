Московских строителей спасают от жары

В преддверии надвигающейся на Москву сильной жары, застройщикам рекомендовано принять дополнительные меры безопасности на стройплощадках. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"На стройплощадки будет доставляться дополнительное количество воды, а также аптечки с необходимыми медикаментами и препаратами", — сказал А. Бочкарев.

Кроме того, по его словам, застройщикам рекомендуется заменить спецодежду работников на форму из более легкой ткани светлых тонов.

Метеорологи уже предупредили об аномальной жаре на территории города. Согласно прогнозам синоптиков, в течение всей рабочей недели в Москве и Подмосковье ожидается сухая жаркая погода. Так, во вторник днем температура воздуха в Москве поднимется до 25-27 градусов, в среду — до 26-28, а в четверг — уже до 27-29 градусов.

Сообщается, что по предварительным данным, дожди вернутся в Москву не раньше 30 июня, однако и тогда среднесуточная температура по-прежнему останется выше климатической нормы.

Кроме того, в связи с высокой пожароопасностью Гидрометцентр России объявил на вторник в Москве и области "желтый", повышенный уровень погодной опасности.