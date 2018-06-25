Доля загородных домов с отделкой выросла в два раза

В 2016 году доля загородных домов с отделкой в новостройках запада Подмосковья составляла 5% от общего объема, сегодня их уже 10% от общего количества, сообщает компания Savills.

Эксперты отмечают, что дома с отделкой "под ключ" — самый популярный и востребованный формат на высокобюджетном загородном рынке Подмосковья. Если в 2016 году таких предложений на первичном рынке было всего 60, что составляло лишь 5% от общего объема, то сегодня их уже 10% от общего количества.

На вторичном рынке около 80% всех лотов предлагаются полностью готовыми к проживанию. По словам директора департамента продаж загородной недвижимости Savills в России Нины Резниченко, можно с уверенностью говорить о том, что востребованность этого формата будет расти и дальше.

"Ведь ремонт в загородном доме площадью 500 кв.м может занимать от 1 года и более, и наверняка потребует от владельца значительных усилий и финансовых вложений. В то же время в коттедж, полностью готовый к проживанию, можно въехать практически сразу после покупки", — подчеркнула Нина Резниченко.

Стоимость загородных домов с отделкой определяется категорией проекта, качеством ремонта, а также меблировкой. В проектах на первичном рынке стоимость элитного коттеджа с отделкой начинается примерно от 40 млн руб.

По данным Savills, наиболее дорогие предложения можно найти в эксклюзивных проектах, где цена дома "под ключ" может достигать 720 млн руб. Примером может служить лот в поселке "Жуковка XXI" в таком бюджете площадью 1 206 кв.м и участком 50 соток.