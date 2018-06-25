Первоочередные проекты планировки территорий по кварталам реновации будут утверждены в ближайший год, сообщает "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на заявление председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской в понедельник.
По словам Ю. Княжевской, Москомархитектура должна утвердить первоочередные проекты планировки территории до 1 августа следующего года.
"Сейчас мы одновременно разрабатываем 86 проектов планировки территории районов. Они затронут около 200-300 кварталов реновации", — отметила Ю. Княжевская.
Глава Москомархитектуры подчеркнула, что все территории — разные по площади, сложности, градостроительным особенностям. Каждый проект требует разных сроков на разработку. Поэтому и публичные слушания по ним будут проходить в разное время.
Сообщается, что первые публичные слушания по этим проектам планировки территории планируется провести уже осенью этого года.
Напомним, что программа реновации утверждена столичными властями в августе 2017 года. В списке под снос значится 5171 дом (общая площадь жилья - около 16 млн кв.м) - примерно 350 тыс. квартир, в которых проживают до 1 млн человек.
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