Москва утвердит 300 проектов планировки кварталов реновации

Первоочередные проекты планировки территорий по кварталам реновации будут утверждены в ближайший год, сообщает "Интерфакс-Недвижимость" со ссылкой на заявление председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской в понедельник.

По словам Ю. Княжевской, Москомархитектура должна утвердить первоочередные проекты планировки территории до 1 августа следующего года.

"Сейчас мы одновременно разрабатываем 86 проектов планировки территории районов. Они затронут около 200-300 кварталов реновации", — отметила Ю. Княжевская.

Глава Москомархитектуры подчеркнула, что все территории — разные по площади, сложности, градостроительным особенностям. Каждый проект требует разных сроков на разработку. Поэтому и публичные слушания по ним будут проходить в разное время.

Сообщается, что первые публичные слушания по этим проектам планировки территории планируется провести уже осенью этого года.

Напомним, что программа реновации утверждена столичными властями в августе 2017 года. В списке под снос значится 5171 дом (общая площадь жилья - около 16 млн кв.м) - примерно 350 тыс. квартир, в которых проживают до 1 млн человек.