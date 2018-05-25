Минстрой готовит "дорожную карту" по ситуации с Urban Group

Власти готовят "дорожную карту" по ситуации с подмосковным застройщиком Urban Group, у которого возникли проблемы с дольщиками, рассказал в интервью РИА-Новости на ПМЭФ министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Росреестр с апреля не регистрируют часть договоров участия в долевом строительстве по всем проектам Urban Group из-за того, что застройщик не предоставил информацию о взносах в Фонд защиты прав дольщиков.

РИА-Новости цитирует слова Владимира Якушева о том, что его беспокоит ситуация с Urban Group. "Мы не можем за один день посмотреть, что происходит в такой крупной компании. Есть четкое понимание, есть четкая дорожная карта региона, в котором они работают, Московской области, есть "Дом.рф", который там тоже кредитор… Пока это проект. До понедельника мы ее отработаем. Пока это все в работе", — рассказал глава Минстроя.

Напомним, что Urban Group специализируется на строительстве жилья в Московской области. Общий портфель компании — около 4 миллионов квадратных метров.

Ранее сообщалось, что согласно предварительным итогам анализа региональных планов-графиков ("дорожных карт") субъектов РФ по решению проблем дольщиков, включенных в реестр пострадавших граждан, на I квартал 2018 года к проблемным относятся 842 объекта, по которым оформлено 80 325 ДДУ.