ПМЭФ-2018: Владимир Путин призвал нарастить объемы строительства жилья

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу с заявлением о том, что Россия намерена существенно нарастить объемы жилищного строительства, сообщает агентство РИА-Новости.

"Намерены существенно нарастить объемы жилищного строительства и решить проблему доступности жилья, прежде всего, для семей со средним достатком, семей с детьми", — сказал Путин.

Напомним, что в своем майском указе Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2024 году увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год и улучшать жилищные условия не менее 5-ти миллионов семей ежегодно.

"Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере жилья и городской среды исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год", — говорится в тексте указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", подписанного президентом.