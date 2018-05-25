Поправки в 218-ФЗ, учитывающие критику застройщиков в отношении обновленного долевого законодательства, могут принять до 1 июля этого года, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2018 вице-премьер РФ по строительству и региональной политике Виталий Мутко.
"Мы знаем об определенных законодательных проблемах, например, о трудностях при согласовании комплексных проектов, некоторые положения закона тревожат и президента", - отметил он.
По словам Мутко, на следующей неделе изменения в законодательстве будут обсуждаться на правительстве с тем, чтобы внести законопроект с поправками в Госдуму в весеннюю сессию и к середине месяца успеть принять закон в Госдуме, а до конца июня - утвердить в Совете Федерации.
"Как вариант обсуждаем возможность отложить вступление в силу спорных норм", - сказал он.
Виталий Мутко отметил, что последнюю неделю он встречается с представителями строительного бизнеса и обсуждает с ними проблемы рынка, сообщает агентство РИА-Новости.
Напомним, что с 1 июля 2018 года в России вступают в силу изменения в долевое законодательство (218-ФЗ), устанавливающие ряд дополнительных требований к компаниям, привлекающим средства дольщиков. Например, теперь под каждый проект необходимо будет создавать отдельное юрлицо, деньги дольщиков должны идти непосредственно на стройку, а не на прочие расходы компании.
Кроме того, у застройщика должно быть собственных средств в размере не менее чем 10% от стоимости строительства дома. Этот закон вызвал целый ряд критический замечаний среди застройщиков жилья, которые столкнулись с необходимостью получать разрешение на строительство на каждый корпус. Застройщики жаловались также на увеличение бюрократических процедур, сообщает РИА-Новости.
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