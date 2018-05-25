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ПМЭФ-2018: Место Москвы в рейтинге АСИ обеспечено инфраструктурой и недвижимостью

Экономика » Недвижимость

Развитие инфраструктуры и коммерческой недвижимости для создания большего числа рабочих мест обеспечили Москве попадание на 2-ю строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2018 года, сообщает РИА-Новости.

В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018) были объявлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2018 года. Москва, улучшив свой результат на один пункт по сравнению с прошлым годом, заняла второе место.

РИА-Новости приводит слова мэра столицы Сергея Собянина, который прокомментировал итоги рейтинга: "Помимо активного развития инфраструктуры, что очевидно для всех, мы в градостроительной политике взяли курс на реорганизацию промышленных территорий и развитие коммерческой недвижимости для создания рабочих мест — это офисы, технопарки, многофункциональные центры".

В Москве за последние годы построены 15 миллионов квадратных метров. Это примерно столько же рабочих мест, сколько находится в любом российском миллионном городе. А это означает более приемлемые цены на аренду административных помещений, офисов, технопарков, отметил Сергей Собянин.

По его словам, остальные меры, предпринимаемые в Москве для улучшения инвестиционного климата, не отличаются от других регионов. К ним относятся борьба с административными барьерами, предоставление электронных услуг, выделение земли и так далее.

"Задача, поставленная президентом, о повышении производительности труда, развитии высокотехнологичных отраслей невозможна без точечной поддержки этого направления, поэтому сегодня технопарки Москвы имеют налоговые льготы объемом примерно в 25% налоговой нагрузки. И это стимулирует развитие инновационного сектора экономики", — добавил Сергей Собянин.

 

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Темы Москва ПМЭФ-2018 рейтинг АСИ недвижимость строительство
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